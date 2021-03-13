Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс

«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс

Ксения Собчак любит делиться с поклонниками неожиданными историями и смешными моментами из жизни. Телезвезда публикует забавные кадры со съемок, рассказывает о деталях своей работы. Сегодня же он показала переписку с неким мужчиной, который сделал ей непристойное предложение.


В личные сообщения ее директору написал некий человек, показав фотографию мужчины по имени Сергей. Аноним утверждает, что его подопечный не прочь познакомиться с Ксенией и провести время — за это он готов заплатить 10 тысяч долларов. «Если все пойдет как надо, цена повысится», — утверждает аноним.

Ксения с юмором отреагировала на это послание, опубликовав скриншнот сообщения. «Люблю неожиданные предложения! Если б мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже почти приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться», — отшутилась Собчак.

К слову, для экс-звезды «ДОМа-2» 10 тысяч долларов не такая большая сумма — по слухам, пригласить ее в качестве ведущей стоит от 1,5 до 5 миллионов рублей, не учитывая расходы на билеты и сопровождение. Сама Ксения недавно назвала себя не бедным человеком и рассказала, что заработала 10 миллионов долларов. Правда, Собчак обмолвилась — у нее строгая бухгалтерия и с каждого дохода она платит налоги.

И, конечно же, это предложение ей не интересно по причине того, что она уже второй год замужем за режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от актера Максима Виторгана. Любимого мужчину Ксения называет честным, порядочным и говорит, что сейчас очень счастлива.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп
На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп
Спортивный арбитраж запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде
Спортивный арбитраж запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде
Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"
Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"
На задержание прибыли пять машин полиции: под Одессой мужчина в форме пытался стрелять в окружающих
На задержание прибыли пять машин полиции: под Одессой мужчина в форме
Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларов
Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларов
Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»
Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком,
Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание
Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание
«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс
«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс
Оппоненты Пашиняна начали собираться у резиденции президента
Оппоненты Пашиняна начали собираться у резиденции президента
Доктор Мясников назвал пользу холестерина
Доктор Мясников назвал пользу холестерина
Популярный комик расшутился про Лукашенко
Популярный комик расшутился про Лукашенко
Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19
Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

Еще по теме

Ксении Собчак заплатят около двух миллиардов рублей, если она назовет сына Кинго
Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксению Собчак "купили" за 13 тысяч долларов