«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс

Анастасия Иванова

Ксения Собчак любит делиться с поклонниками неожиданными историями и смешными моментами из жизни. Телезвезда публикует забавные кадры со съемок, рассказывает о деталях своей работы. Сегодня же он показала переписку с неким мужчиной, который сделал ей непристойное предложение.

В личные сообщения ее директору написал некий человек, показав фотографию мужчины по имени Сергей. Аноним утверждает, что его подопечный не прочь познакомиться с Ксенией и провести время — за это он готов заплатить 10 тысяч долларов. «Если все пойдет как надо, цена повысится», — утверждает аноним.

Ксения с юмором отреагировала на это послание, опубликовав скриншнот сообщения. «Люблю неожиданные предложения! Если б мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже почти приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться», — отшутилась Собчак.

К слову, для экс-звезды «ДОМа-2» 10 тысяч долларов не такая большая сумма — по слухам, пригласить ее в качестве ведущей стоит от 1,5 до 5 миллионов рублей, не учитывая расходы на билеты и сопровождение. Сама Ксения недавно назвала себя не бедным человеком и рассказала, что заработала 10 миллионов долларов. Правда, Собчак обмолвилась — у нее строгая бухгалтерия и с каждого дохода она платит налоги.

И, конечно же, это предложение ей не интересно по причине того, что она уже второй год замужем за режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от актера Максима Виторгана. Любимого мужчину Ксения называет честным, порядочным и говорит, что сейчас очень счастлива.