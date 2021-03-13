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MoneyGram перестала работать с физлицами в России

MoneyGram перестала работать с физлицами в России

Американская платежная система MoneyGram сообщила, что перестала напрямую работать с физлицами в России. С 1 марта текущего года россияне cмогут получить наличными денежные переводы, отправленные через систему, только в отделениях партнеров "Золотой короны".

"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков — партнеров платежной системы "Золотая корона". Таких отделений более чем пять тысяч. Если деньги отправлены на банковский счет или электронный кошелек, то они зачислятся автоматически", — говорится в сообщении сервиса.

MoneyGram является единственной компанией, внесенной в список Центробанка России операторов иностранных платежных систем в апреле прошлого года. По состоянию на март 2021-го она не была исключена из реестра, но, по информации СМИ, представители MoneyGram планируют подать заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратить самостоятельную работу в стране. 

Ранее NEWSTES писал, что национальная платежная система "Мир" с 27 апреля 2021 года запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.

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По материалам: uposters.ru
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