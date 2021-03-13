Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными

Вадим Карасев

Основатель АНО "Центр защиты прав москвичей", член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила организовать бесплатные кружки для детей в каждом районе Москвы.

Бесплатные культурные центры, спортивные секции и бассейны должны быть в каждом районе Москвы! Это не одолжение чиновников, а необходимость! Укрепить здоровье детей, раскрыть потенциал каждого и добиться успеха вместе – наша общая задача!

Она отметила, что задача любого взрослого — помочь детям реализовать их мечты и обеспечить им достойное будущее. "Наши дети мечтают о многом, и наша задача сделать так, чтобы их мечты стали реальностью!" — добавила Разворотнева.

Правозащитница работает над запуском большого проекта по привлечению внимания к проблеме учреждений дополнительного образования. Главная цель проекта состоит в том, чтобы выстроить систему обучения, при которой дети "не только не потеряют интерес к любимому делу, но и смогут дальше развиваться, представлять страну на международных соревнованиях, выставках и гастролях".