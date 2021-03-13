Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными

Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными

Основатель АНО "Центр защиты прав москвичей", член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила организовать бесплатные кружки для детей в каждом районе Москвы.

Бесплатные культурные центры, спортивные секции и бассейны должны быть в каждом районе Москвы! Это не одолжение чиновников, а необходимость! Укрепить здоровье детей, раскрыть потенциал каждого и добиться успеха вместе – наша общая задача!

Она отметила, что задача любого взрослого — помочь детям реализовать их мечты и обеспечить им достойное будущее. "Наши дети мечтают о многом, и наша задача сделать так, чтобы их мечты стали реальностью!" — добавила Разворотнева.

Правозащитница работает над запуском большого проекта по привлечению внимания к проблеме учреждений дополнительного образования. Главная цель проекта состоит в том, чтобы выстроить систему обучения, при которой дети "не только не потеряют интерес к любимому делу, но и смогут дальше развиваться, представлять страну на международных соревнованиях, выставках и гастролях".

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО Microsoft
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала тигрица
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

Еще по теме

Володин заявил о важности соблюдения прав и интересов каждого ребёнка
Новая общественная организация защитит москвичей от плохого капремонта
Глава Минобрнауки назвала обязательные бесплатные кружки для каждой школы
Тутова рассказала, как повысить доступность дополнительного образования для детей