Московский ковид-госпиталь Вороновский выдвинули на международную премию MIPIM Awards

Вадим Карасев

Проект инфекционного госпиталя в Вороновском (Новая Москва) выдвинут на престижную международную премию MIPIM Awards. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект центра инфекционных болезней "Вороновское" допущен к участию в основном этапе конкурса в номинации "Best healthcare development" ("Лучший проект в области здравоохранения"). Ковид-госпиталь был возведен за рекордные для объекта такого масштаба 37 дней. В возведении госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы, более 27 подрядных организаций, свыше 11 тысяч строителей и 1500 различных строительных машин.

MIPIM Awards считается одной из самых авторитетных и значимых премий в сфере архитектуры и строительства. Итоги конкурса будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.