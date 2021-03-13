"Музыка вне политики". Евровидение грозит Белоруссии вылетом

Лидия Мартынова

© Фото : сайт группы "Галасы 3Места"Читать ria.ru в

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Антон Лисицын. Юбилейный 65-й музыкальный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Из-за коронавируса формат пока не определили, зато скандалы — в самом разгаре. В поле зрения организаторов попали участники из Белоруссии, которые песней якобы поддерживают Александра Лукашенко. Если текст не изменят, Минску грозит дисквалификация. Почему политика на вокальном смотре важнее музыки, разбиралось РИА Новости.

Музыкальная угроза

"Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему. Тебе же лучше будет самому", — рефреном напевает Дмитрий Бутаков, лидер белорусской группы "Галасы 3Места".

негодует в Twitter пользователь Gypsynkov. возмущается пользователь Medulla."Совок" самый настоящий

Белорусам не понравился и закрытый формат отбора участников на Евровидение. Обычно список известен заранее, люди голосуют в прямом эфире. В этом году Белтелерадиокомпания — организатор отбора участников в Минске — объявила конкурсанта постфактум.

"Галасы 3Места" — не самая популярная группа. В коллективе пять человек, бывшие участники КВН из Барановичей. Музыкой занимаются в "свободное от работы время". Например, вокалистка Ирина Сорговицкая — школьный психолог, а лидер коллектива Дмитрий Бутаков — военный переводчик.

Музыканты считают свое творчество сатирическим и просят "не обижаться на песни". Не скрывают, что высмеивают в песнях лидеров белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую и Марию Колесникову.

Несогласие с противниками власти Бутаков объяснял настроем "против радикальных и псевдореволюционных изменений": "Меня не устраивают лидеры вот эти — странные, сменяемые, бесконечные".

"Галасы 3Места" поют в основном на русском: Бутаков чувствует себя "русским человеком". "Я "совок" самый настоящий — до сих пор развала СССР не могу пережить. Белоруссия как отдельное самостоятельное государство? Мне это сложно принять".

На YouTube-канале у группы — 16 тысяч подписчиков. В декабре музыканты дали концерт в самом известном Купаловском театре.

Дуэт "без совести"

Сперва на Евровидение от Белоруссии собирался музыкальный дуэт VAL, победивший в прошлогоднем отборе. Но из-за пандемии конкурс не провели. Белорусы были уверены, что в Роттердам поедут уже выбранные исполнители, однако вмешалась политика.

Во время белорусских протестов солисты VAL выступили в поддержку оппозиции, за что и попали в черный список. "У артистов нет совести", — заявила Белтелерадиокомпания. Иных объяснений не последовало.

Впрочем, белорусские музыкальные продюсеры говорят, что "Галасы 3Места" — не самый плохой выбор. Фаворитом считался дуэт Aura. Летом музыканты были доверенными лицами Лукашенко на выборах. В одной из песен супруги хвалят бойцов, разгонявших антиправительственные митинги.

"Галасы 3Места" из Барановичей — это самый мягкий выбор Белтелерадиокомпании", — иронизируют в соцсетях.

Политические распевы

Призывы организаторов не политизировать Евровидение звучат ежегодно. Тем не менее с самого первого конкурса в 1956 году политика затмевает музыку.

В 1969-м Австрия отказалась отправлять певца в Мадрид, потому что "осуждает диктатуру Франко".

В 1978-м во время выступления израильтянина Изхара Коэна Иордания показала на экране букет цветов. Когда стало ясно, что Коэн выигрывает, трансляция и вовсе прервалась.

В Португалии в 1974-м Паулу де Карвалью с песней "E depois do adeus" занял предпоследнее место. Но композицию любили в стране, и через год после конкурса она стала символом "революции гвоздик" — бескровного военного переворота левых.

Критикуют и так называемое соседское голосование, когда государства одного региона поддерживают друг друга. Например, Белоруссия присуждает больше всего очков музыкантам из России. А та, в свою очередь, — белорусским исполнителям.

Но с Арменией и Азербайджаном это не работает: соседи дают друг другу минимум баллов. Причина — конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Политизированной считают и победу Украины в Евровидении в 2004-м. В композиции певицы Русланы Лыжичко "Дикие танцы" нет никакого подтекста, но исполнительница участвовала в предвыборной кампании Виктора Ющенко, а потом поддержала "оранжевую революцию".

После победы Русланы Украина принимала Евровидение. Республику представляла группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато" ("Вместе нас много"). Эту фразу выкрикивали на "оранжевом" Майдане, но политизации организаторы не увидели.

Не без помощи политики Украина стала хозяйкой конкурса и во второй раз. Представительница Киева Джамала выступила с композицией "1944" о депортации крымских татар. Из-за поездок на полуостров в 2017-м Украина не впустила российскую исполнительницу Юлию Самойлову.