На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп

Вадим Карасев

В субботу на озере Байкал введен в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп класса мегасайенс Baikal-GVD. При помощи этой установки ученые смогут обнаруживать источники нейтрино сверхвысоких энергий, а также проводить исследования эволюции галактик и всей Вселенной.



Сейчас установка занимает площадь около 0,5 кв. км, но в дальнейшем ее планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле.

Начало работы телескопа — это очередной триумф российских ученых и международного научного сотрудничества, отметил в беседе с ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников.

"С запуском телескопа "Байкал" мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино. "Байкал" будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества", — сказал он, комментируя запуск в субботу телескопа Baikal-GVD, построенного на озере Байкал для поиска источников нейтрино сверхвысоких энергий.

По словам академика Трубникова, с помощью "Байкала" ученые смогут зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц. Телескоп позволит регистрировать и частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. "Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа", — сказал руководитель ОИЯИ.

Baikal-GVD — современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году. Первая версия глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С его помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфере Земли.



По мнению ученых, незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, так называемые нейтрино, могут долетать до Земли и доставлять ценную информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад.