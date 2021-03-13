Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп

В субботу на озере Байкал введен в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп класса мегасайенс Baikal-GVD. При помощи этой установки ученые смогут обнаруживать источники нейтрино сверхвысоких энергий, а также проводить исследования эволюции галактик и всей Вселенной.

Сейчас установка занимает площадь около 0,5 кв. км, но в дальнейшем ее планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле.

Начало работы телескопа — это очередной триумф российских ученых и международного научного сотрудничества, отметил в беседе с ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников.

"С запуском телескопа "Байкал" мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино. "Байкал" будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества", — сказал он, комментируя запуск в субботу телескопа Baikal-GVD, построенного на озере Байкал для поиска источников нейтрино сверхвысоких энергий.

По словам академика Трубникова, с помощью "Байкала" ученые смогут зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц. Телескоп позволит регистрировать и частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. "Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа", — сказал руководитель ОИЯИ.

Baikal-GVD — современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году. Первая версия глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С его помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфере Земли. 

По мнению ученых, незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, так называемые нейтрино, могут долетать до Земли и доставлять ценную информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
Появились слухи о беременности Натальи Варвиной
Появились слухи о беременности Натальи Варвиной
Дмитрий Дмитренко соскучился по телестройке
Дмитрий Дмитренко соскучился по телестройке
Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления Зеленского
Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления
Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой
Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой
ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой
ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского
Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых страхов
Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых
В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта
В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта
Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для «Евровидения»
Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для
Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за вырезанную сцену
Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

Еще по теме

Завершен очередной этап строительства глубоководного нейтринного телескопа на Байкале
Удалось найти связь между космическими нейтрино и вспышками в центрах далеких активных галактик
Подводные нейтринные телескопы смогут исследовать внутреннее строение Земли
Физики Дубны изучат глубины Байкала с помощью нейтрино