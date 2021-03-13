На депутата Галямину завели дело после форума в Москве

Влада Некрасова

Суд в Москве 17 марта рассмотрит административное дело после задержаний на форуме проекта НКО-иноагента в Измайлово в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.

Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.