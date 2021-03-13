Надежда Сысоева извинилась за то, что назвала Агату Муцениеце «дном»

Влада Некрасова

Последние пару дней в сети активно обсуждают роман Агаты Муцениеце и женатого режиссера Клима Шипенко. Это все из-за фотографий, на которых якобы изображена обнимающаяся пара. Подобное поведение не одобрили не только поклонники, но и артисты шоу-бизнеса. Одной из тех, кто публично осудил Агату стала Надежда Сысоева. Звезда Comedy Woman негативно высказалась в сторону актрисы и назвала ее дном.

Однако сегодня Надежда забрала свои слова обратно. Звезда заявила, что ей не стоило комментировать ситуацию. Она публично извинилась перед Агатой.

«Хочу извиниться перед обеими девушками за то, что прокомментировала вещи, в которых была некомпетентна. Правда одна, и мы ее нашли: НОВОСТЬ ФЭЙК!» — сообщила Надежда у себя в Instagram.

Стоит отметить, что на кадрах действительно был не Клим. По мнению пользователей, мужчиной Агаты является стоматолог Александр Соколенко. Известно, что врач работает в Москве, а Агата была одной из его пациенток. К слову, мужчина действительно внешне похож на режиссера Клима Шипенко. Внимательные пользователи также отметили, что Агата и Александр подписаны друг на друга в Instagram.

[media=https://www.instagram.com/p/CMUgaHVD_YA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]