Названы самые популярные у россиян криптовалюты

Лидия Мартынова

Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.

"Помимо BTC самыми популярными являются ETH - это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT - основной стейблкоин, используемый на биржах", - сообщил основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.

С ним соглашается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. "Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России - Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности", - говорит она.

По ее словам, биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций. "А стейблкоин USDT - как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные", - продолжила эксперт.