Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России

Вадим Карасев

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи заболевания от человека к человеку могут создать в России в течение полугода, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново», — отметил он.

Специалист заметил, что препарат, скорее всего, зарегистрируют не по упрощенному сценарию, а штатно, поскольку вакцину от гриппа переделывают ежегодно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип птичьего гриппа скоро мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Она подчеркнула, что раннее обнаружение угрозы поможет подготовиться к опасному сценарию — разработать тесты и создать вакцину.