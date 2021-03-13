Немецкий депутат оценила шансы "Спутника V" на одобрение в Евросоюзе

Анастасия Иванова

Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член бундестага Алис Вайдель полагает, что у "Спутника V" есть все шансы на одобрение в Евросоюзе, как и у других вакцин.

"Это обеспечит реальную конкуренцию вакцин", – заявила Вайдель РИА Новости.

Представители АдГ встретились с разработчиками "Спутника V" и с представителями РФПИ. Участники встречи обсудили ситуацию с вакцинацией населения в России и Германии.

Венгрии. В Сан-Марино, государстве численностью 35 тысяч человек, вакцинация также проходит с помощью российского препарата.

Кроме того, Словакия заказала два миллиона доз вакцины из России. В Италии достигнута договоренность о строительстве завода недалеко от Милана для производства 10 миллионов доз "Спутника V" на экспорт за пределами ЕС.