Новолуние 13 марта 2021 года

Вадим Карасев

Первое Новолуние марта — значимое событие, когда энергетика пространства обновляется, позволяя оставить в прошлом беды и неприятности. О том, как провести этот день, чтобы привлечь удачу, расскажут астрологи.

Мартовское Новолуние выпадает на 13 число и пройдет под эгидой созвездия Рыб. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что эти сутки будут довольно продуктивными для тех, кто нацелен на успех, и призывают довериться рекомендациям астрологов. Ценные советы помогут изменить жизнь к лучшему и не совершить опрометчивых поступков, ведущих к неприятностям.

Позитивные особенности Новолуния в марте 2021 года

В день Новолуния астрологи рекомендуют заняться уборкой и выкинуть вещи, которые захламляют пространство. Выбрасывая мусор в субботний день, можно запросто избавиться от проблем и неприятностей, если не жалеть поломанные предметы и не поддаваться желанию оставить ненужные вещи до поры.

Новолуние в Рыбах — прекрасное время для освобождения от внутренних блоков, которые мешают развитию. В этот день каждый сможет освободиться от проблем, если перестанет бояться будущего и оставит за спиной отжившее прошлое.

В субботу 13 марта можно сделать карту желаний, чтобы поставить себе реальные цели и достичь их за короткий промежуток времени.

Луна в Рыбах — время, когда нужно прислушиваться к интуиции. Внутренний голос поможет найти путь к успеху и предупредит, если впереди ожидают трудности. Благодаря вниманию к подсознанию получится обойти стороной не только неприятности, но и токсичных людей, способных манипулировать.

Негативные стороны Новолуния в Рыбах

Негативной стороной Новолуния всегда остается быстрая утомляемость, поэтому астрологи рекомендуют распределять силы, чтобы избежать проблем со здоровьем. Своевременный отдых и отказ от энергозатратных дел пойдут на пользу.

В день Новолуния важно отказаться от спешки и халатного отношения к происходящему. Разумная осторожность поможет преодолеть временные препятствия на пути к счастливой жизни и не попасть впросак.

13 марта важно отказаться от выяснения отношений, ссор и конфликтов, которые могут стать причиной разлада как в деловых отношениях, так и с близкими людьми. Это время, когда нужно быть добрее к окружающим, чтобы проблемы обошли стороной.