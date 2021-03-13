Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новолуние 13 марта 2021 года

Новолуние 13 марта 2021 года

Первое Новолуние марта — значимое событие, когда энергетика пространства обновляется, позволяя оставить в прошлом беды и неприятности. О том, как провести этот день, чтобы привлечь удачу, расскажут астрологи.


Мартовское Новолуние выпадает на 13 число и пройдет под эгидой созвездия Рыб. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что эти сутки будут довольно продуктивными для тех, кто нацелен на успех, и призывают довериться рекомендациям астрологов. Ценные советы помогут изменить жизнь к лучшему и не совершить опрометчивых поступков, ведущих к неприятностям.

Позитивные особенности Новолуния в марте 2021 года

В день Новолуния астрологи рекомендуют заняться уборкой и выкинуть вещи, которые захламляют пространство. Выбрасывая мусор в субботний день, можно запросто избавиться от проблем и неприятностей, если не жалеть поломанные предметы и не поддаваться желанию оставить ненужные вещи до поры.

Новолуние в Рыбах — прекрасное время для освобождения от внутренних блоков, которые мешают развитию. В этот день каждый сможет освободиться от проблем, если перестанет бояться будущего и оставит за спиной отжившее прошлое.

В субботу 13 марта можно сделать карту желаний, чтобы поставить себе реальные цели и достичь их за короткий промежуток времени.


Луна в Рыбах — время, когда нужно прислушиваться к интуиции. Внутренний голос поможет найти путь к успеху и предупредит, если впереди ожидают трудности. Благодаря вниманию к подсознанию получится обойти стороной не только неприятности, но и токсичных людей, способных манипулировать.

Негативные стороны Новолуния в Рыбах

Негативной стороной Новолуния всегда остается быстрая утомляемость, поэтому астрологи рекомендуют распределять силы, чтобы избежать проблем со здоровьем. Своевременный отдых и отказ от энергозатратных дел пойдут на пользу.

В день Новолуния важно отказаться от спешки и халатного отношения к происходящему. Разумная осторожность поможет преодолеть временные препятствия на пути к счастливой жизни и не попасть впросак.

13 марта важно отказаться от выяснения отношений, ссор и конфликтов, которые могут стать причиной разлада как в деловых отношениях, так и с близкими людьми. Это время, когда нужно быть добрее к окружающим, чтобы проблемы обошли стороной.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не
Российские ученые научились превращать шум в электричество
Российские ученые научились превращать шум в электричество
Российские врачи назвали пять способов пережить погодные аномалии
Российские врачи назвали пять способов пережить погодные аномалии
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов
Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов
Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19
Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы
Полиция нагрянула в «Буковель»: подъемники заблокированы
Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился уникальных аппаратов "Мир"
Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился
Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий
Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания
Суточное число зараженных COVID-19 на Украине впервые превысило российские показатели
Суточное число зараженных COVID-19 на Украине впервые превысило

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Еще по теме

Новолуние 18 ноября 2017 года: рекомендации астрологов на день
Новолуние 17 января 2018 года: рекомендации астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Новолуние 20 сентября 2017 года: негативные и позитивные моменты этого дня
Лунный день сегодня 13 января 2021 года