Нумерологический расчет дня: каким будет 13 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день проходит под управлением разных чисел. Настало время узнать, какой будет эта суббота. Эксперты рассказали, что за день нас ожидает, какими будут главные талисманы и способы борьбы с проблемами.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в такие дни очень опасны сомнения. С другой стороны, умеренные сомнения будут помогать в принятии важных решений.

Число-покровитель 13 марта

Наступает тринадцатый день третьего месяца 2021 года, шестой день недели. Складываем все числа этого дня и получаем: 1+3+3+2+0+2+1+6=18. 1+8=9. День пройдет под управлением Девятки.

У этого числа нет ярко выраженной мужской или женской энергетики. Оно является мощнейшим катализатором. К сожалению, оно усиливает как хорошие впечатления и эмоции, так и плохие. Главный символ этого дня — круг, сфера или кольцо:





13 марта: уроки прошлого

В юлианском календаре 13 марта в 20 и 21 веках соответствует 29 февраля. Это значит, что далеко не все сегодня будет казаться тем, чем является на самом деле. Это так называемый мнимый день, который может казаться благоприятным, но под конец подбросить нам что-нибудь негативное.

В 1781 в этот день астроном Уильям Гершель открыл Уран. Доподлинно известно, что сначала он подумал, что это комета. Это и есть доказательство мнимости данного дня. В данном случае она не навредила астроному, а даже помогла. Он думал, что это комета, а оказалось, что он увидел в свой телескоп новую планету.

Второе важное событие, произошедшее 13 марта — завершение работы над таблицей Менделеева. Это один из важнейших дней в истории химии.

В этот день в 1970 году по приказу главы КГБ были уничтожены останки Гитлера, которые в современном мире пригодились бы для исторических и прочих научных исследований. Это был недальновидный поступок.

Как видно, сегодня мы можем совершать поступки, которые дадут о себе знать в неопределенном будущем. Старайтесь принимать взвешенные решения. В таком случае неурядицы обойдут вас стороной.

Главные талисманы 13 марта 2021 года

Первый и самый важный талисман — это серебряное кольцо. Серебро — металл, который помогает принимать правильные решения, а кольцо — символ этого дня. Это может быть кулон или серьги из серебра в форме сферы.

Символ Инь и Ян. Этот восточный символ очень хорошо гармонирует с энергией Девятки и энергией этого дня в целом. Гармония — это то, к чему следует стремиться. Поставьте изображение Инь и Ян на заставку телефона или на рабочий стол компьютера. Надевайте одежду с таким рисунком или украшения подобной формы.

Главные советы нумерологов на эту субботу

Не торопитесь. Взвешивайте каждое решение. Риски и авантюры очень опасны. Только вы решаете, в какое русло повернет ваша жизнь. Оценивайте все плюсы и минусы каждого возможного решения.

Ищите подводные камни. Если произойдет что-то важное, но не самое приятное, не торопитесь приписывать произошедшее к чему-то плохому. Возможно, что вы не знаете всего, что должны знать. Правда бывает скрытой, когда у руля Девятка.

Не верьте людям на слово. Девятка является символом лжи. Так происходит не всегда, но сегодня она олицетворяет именно это. Девиз 13 марта: «Доверяй, но проверяй».