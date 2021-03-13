"Он был осторожен": Цымбалюк-Романовская раскрыла, как Джигарханян лишил ее невинности

Вадим Карасев

42-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что Армен Джигарханян стал для нее первым мужчиной. Пианистка раскрыла в интервью Дмитрию Гордону для его Youtube-канала, как знаменитый актер лишил ее девственности, сообщает "СтарХит".

Впервые Виталина Цымбалюк-Романовская встретилась с Арменом Джигарханяном, когда ей было лишь 16 лет. Увидев знаменитого артиста, пианистка сразу же влюбилась.

Дружба с Арменом Джигарханяном впоследствии переросла в романтические отношения, не носившие физиологический характер. Виталина лишилась девственности только спустя 5 лет после знакомства с артистом.



"Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли", — рассказала Цымбалюк-Романовская.

Когда ее возлюбленный потерял способность заниматься любовью, пианистка деликатно объяснила ему, что на самом деле не произошло ничего страшного, поскольку для нее не играли большого значения интимные отношения. Однако пара не успела стать родителями, что было гораздо страшнее.

Когда он заговорил о детях, было уже действительно поздно. Ему на тот момент было 76 лет. Сейчас я хочу ребенка и еще могу стать матерью. Но ведь нужно становиться матерью от кого-то, а у меня такого человека нет.

После разрыва с Арменом Джигарханяном у Цымбалюк-Романовской так и не получилось найти мужчину, который для нее был бы столь же важен.

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Экс-супруга Армена Джигарханяна ранее откровенно рассказала о его последних днях.



"Да, безусловно, у Евгения Вагановича правильная информация, к сожалению. Я же на это намекаю несколько лет, что он никому был не нужен. Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян как человек никому был не нужен", — заявила Цымбалюк-Романовская.

Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, что знаменитый артист умер из-за заражения крови. Женщина уверена, что звезду можно было спасти или по крайней мере сделать не такими ужасными его последние дни.

Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях.

Цымбалюк-Романовскую ужасает отношение окружения Армена Джигарханяна к его здоровью. "То, что он в таком состоянии ушел из жизни, это, оказывается, ни у кого даже сочувствия не вызывает. Жестокость людей меня, честно говоря, уже давно не удивляет, но есть вещи, которые в моем понимании недопустимы", — отметила пианистка.



Как писал NEWSTES, ранее актриса Семина назвала Джигарханяна "жадюгой", который всех презирал.