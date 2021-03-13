"Он очень обижен на меня": Кристина Асмус откровенно о своих отношениях с Гариком Харламовым

Вадим Карасев

В конце октября стало известно, что 32-летняя Кристина Асмус наконец смогла официально оформить развод с Гариком Харламовым. Скандальная актриса впервые за долгое время высказалась о своих отношениях с экс-супругом.

Звезда попыталась откровенно ответить в инстаграме на вопросы своих поклонников, одним из самых популярных из них оказался вопрос про взаимоотношения с Гариком Харламовым.

"Всё сложно.. Он очень обижен на меня", — написала актриса, сопроводив пост эмодзи в виде разбитого сердца.



При этом Кристина Асмус призналась, что хотела бы родить еще детей. Сейчас она воспитывает дочь, рожденную от резидента "Камеди клаб".

"Конечно, хотела бы! Я родилась в многодетной семье и в подростковом возрасте думала, что максимум одного. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше ))))) А там как Бог даст.. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми. По поводу имён -— я не люблю эти модные сейчас необычные имена. Я за простые русские", — написала артистка.

Также Кристина Асмус ответила на вопрос поклонников, стоит ли идти учиться на актрису. "Я считаю, что в этой профессии есть место только тем, кто не сомневается, кто категорически жизни не видит без этого. Но знайте, что это трудный, болезненный и зависимый путь", — отметила звезда.

Ранее сообщалось, что инициатором развода якобы стал Гарик Харламов. Однако Кристина Асмус опровергла слова своего бывшего мужа.



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Кристину Асмус вывели из себя домыслы пользователей Сети о том, что ей плохо без Гарика Харламова. "Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это враньё. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", — написала звезда.

При этом Кристина Асмус поделилась неожиданными подробностями своего расставания с Гариком Харламовым. "Я впервые подала на развод, когда роман "Текст" ещё даже не был написан", — заявила актриса. Стоит отметить, популярный роман вышел в 2017 году.

Напомним, эротическая сцена с участием Кристины Асмус в фильме "Текст" стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году, после чего пользователи нарекли ее супруга Гарика Харламова "куколдом".

Последний назвал картину очень хорошей работой, заявив, что гордится своей женой. Впоследствии многие пользователи Сети заподозрили, что именно этот скандал мог в конечном счете стать причиной развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, однако сами супруги это отрицают.



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