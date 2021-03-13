Оппоненты Пашиняна начали собираться у резиденции президента

Влада Некрасова

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали собираться возле резиденции президента страны в Ереване, где намечена встреча главы государства Армена Саркисяна и председателя правительства, передает РИА Новости.

В настоящее время здание оцеплено полицией.

На сайте главы армянского государства добавляется , что в субботу Саркисян встретится не только с Пашиняном, но и с руководителями фракций "Мой шаг" и "Светлая Армения" Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном соответственно.

сообщило, что в Армении оцепили здание МИД из-за акции оппозиции у здания.