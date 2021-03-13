Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»

Алексей Вольцев

Павел, принимая участие в дебютном сезоне «Фабрики звезд», и подумать не мог, что этот проект станет для него зеленым светом в большой шоу-бизнес. Поначалу Артемьев сильно сомневался в своих способностях и даже комплексовал из-за неидеальной речи.

Перед приходом на «Фабрику» музыкант заверил родных, что долго там не задержится, но все получилось иначе. Артемьеву удалось не только стать финалистом проекта Первого канала, но и солистом бойзбенда «Корни», который в свое время пользовался просто бешеной популярностью среди сотни тысяч девушек страны.

«Отчасти мне было психологически тяжело. Данное шоу — эксперимент над психикой, правда, когда я так говорю, то получается, что это исключительно негативный опыт, но это не так. Проект многое мне дал и стал началом моей музыкальной карьеры, поэтому говорить о том, что «Фабрика» — это что-то мучительное — нечестно», — поделился 38-летний музыкант на передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ.

По словам Артемьева, день «фабрикантов» начинался в семь утра под громкую музыку и свет софитов.

«Это было очень странно и жутко, — продолжил он. — Если относиться к проекту как к школе, то можно многое получить. Мы работали с лучшими педагогами. Это дорогого стоит. Я занимался теми вещами, которые просто не мог себе тогда позволить, но и, возможно, не заставил бы себя никогда делать. Думал, что меня выгонят через неделю, потому что сильно картавил и шепелявил, считая, что это не позволит мне долго оставаться на шоу. Но со мной занималась прекрасный мастер по сценической речи. Она влезала мне в рот с железяками, у меня даже порвалась уздечка под языком. Это очень больно, мучительно, но круто!»

Что касается гастролей, которые начались после окончания шоу, то о них Павел вспоминает с теплотой. «Было в кайф! Но все же в нашей узнаваемости проскальзывала какая-то неестественность. В этом плане мне было не очень комфортно, ведь я, по сути, не изменился, а вдруг стал популярным. Так крыша может поехать», — подчеркнул артист.