Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»

Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»

Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»

Павел, принимая участие в дебютном сезоне «Фабрики звезд», и подумать не мог, что этот проект станет для него зеленым светом в большой шоу-бизнес. Поначалу Артемьев сильно сомневался в своих способностях и даже комплексовал из-за неидеальной речи.


Перед приходом на «Фабрику» музыкант заверил родных, что долго там не задержится, но все получилось иначе. Артемьеву удалось не только стать финалистом проекта Первого канала, но и солистом бойзбенда «Корни», который в свое время пользовался просто бешеной популярностью среди сотни тысяч девушек страны.

«Отчасти мне было психологически тяжело. Данное шоу — эксперимент над психикой, правда, когда я так говорю, то получается, что это исключительно негативный опыт, но это не так. Проект многое мне дал и стал началом моей музыкальной карьеры, поэтому говорить о том, что «Фабрика» — это что-то мучительное — нечестно», — поделился 38-летний музыкант на передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ.

По словам Артемьева, день «фабрикантов» начинался в семь утра под громкую музыку и свет софитов.

«Это было очень странно и жутко, — продолжил он. — Если относиться к проекту как к школе, то можно многое получить. Мы работали с лучшими педагогами. Это дорогого стоит. Я занимался теми вещами, которые просто не мог себе тогда позволить, но и, возможно, не заставил бы себя никогда делать. Думал, что меня выгонят через неделю, потому что сильно картавил и шепелявил, считая, что это не позволит мне долго оставаться на шоу. Но со мной занималась прекрасный мастер по сценической речи. Она влезала мне в рот с железяками, у меня даже порвалась уздечка под языком. Это очень больно, мучительно, но круто!»

Что касается гастролей, которые начались после окончания шоу, то о них Павел вспоминает с теплотой. «Было в кайф! Но все же в нашей узнаваемости проскальзывала какая-то неестественность. В этом плане мне было не очень комфортно, ведь я, по сути, не изменился, а вдруг стал популярным. Так крыша может поехать», — подчеркнул артист.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп
На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп
Спортивный арбитраж запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде
Спортивный арбитраж запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде
Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"
Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"
На задержание прибыли пять машин полиции: под Одессой мужчина в форме пытался стрелять в окружающих
На задержание прибыли пять машин полиции: под Одессой мужчина в форме
Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларов
Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларов
Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком, было мучительно»
Паша Артемьев: «На «Фабрике звезд» мне порвали уздечку под языком,
Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание
Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание
«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс
«Мне даже почти приятно»: Ксении Собчак предложили деньги за секс
Оппоненты Пашиняна начали собираться у резиденции президента
Оппоненты Пашиняна начали собираться у резиденции президента
Доктор Мясников назвал пользу холестерина
Доктор Мясников назвал пользу холестерина
Популярный комик расшутился про Лукашенко
Популярный комик расшутился про Лукашенко
Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19
Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

Еще по теме

Украинский исполнитель Борис Апрель после смены пола решил поучаствовать в кастингах проекта "Голос"
Новая Фабрика Звезд - Второй отчетный концерт на Муз Тв
Новая фабрика звезд - 3 выпуск (16.09.2017)
Михаил Гребенщиков решился на пластику ради новой любви