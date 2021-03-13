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Перечислены самые угоняемые автомобили в России

Перечислены самые угоняемые автомобили в РоссииФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самыми угоняемыми автомобилями в России за февраль 2021 года стали Hyundai, Kia и Toyota. Об этом рассказали представители страховых компаний, опрошенные РИА Новости.

Среди часто угоняемых страховщики перечислили Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и некоторые модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

Из перечня лидеров по угоняемости вышли Hyundai Creta, Tucson и Kia Optima, позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris, рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

При этом число угонов у некоторых опрошенных компаний преимущественно снизилось. По данным «МАКС», число угонов сократилось более чем в два раза. В компании «Согласие» сообщили о сокращении на 30 процентов. «РЕСО-Гарантия» не заметила серьезных изменений в показателях.

В «Росгосстрахе» зафиксировали снижение угонов в феврале 2021 года на 65 процентов по сравнению с февралем прошлого года. При этом в феврале по сравнению с январем количество угонов выросло на 33 процента. В «АльфаСтраховании» сложилась похожая ситуация — число угонов в феврале 2021 года снизилось на 40 процентов по сравнению с февралем 2020, но произошел рост по сравнению с январскими показателями.

«Рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС», — заявил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, указали в «РЕСО-Гарантии». В «Росгосстрахе» добавили, что больше всего страховых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Россия

По материалам: lenta.ru
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