Почему Шуга из BTS маленький мяу-мяу?

Анастасия Иванова

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS любят придумывать музыкантам свои прозвища. И в этот раз АРМИ не прогадали! Они придумали Шуге (Suga) из BTS очень милое прозвище, несмотря на то, что айдол иногда кажется угрюмым и устрашающим.



Действительно, при первом знакомстве может показаться, что Шуга очень серьезный, но это нет так! Музыкант настолько милый, что поклонники прозвали его «маленьким мяу-мяу». Да, Шугу сравнили с кошкой, которая любит пошалить. И вправду, у парня много общего с этим животным. Он, как и кошки любит поспать. В одном из интервью Шуга признался, что был просто счастлив, если б можно было остаться в постели и сутками напролёт спать. Музыкант не приветствует физический контакт. Шуга не любит обниматься, но если у него хорошее настроение, то он примет твою любовь.

Несмотря на то, что участник BTS всегда тихий и спокойный, иногда у него случаются всплески энергии. В такие внезапные приливы Шуга начинает танцевать или кричать. Как и кошки, музыкант часто меняет свое настроение. Порой айдол, как и любой кот, нуждается в ласке и внимании, а иногда становится очень агрессивным.