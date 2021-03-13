Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке

Вадим Карасев

CRM-сервис "Мегаплан" провел опрос, по результатам которого выяснилось, что свыше четверти (27,9%) сотрудников российских компаний столкнулись со снижением заработной платы после перехода на удаленную работу. Лишь 15% опрошенных заявили о повышении оплаты труда, а у 57,1% респондентов доходы никак не изменились.

43% участников опроса не знали о поправках к Трудовому кодексу про обязанность работодателей обеспечивать сотрудников на удаленке необходимым оборудованием и компенсировать им затраты на осуществление трудовой деятельности в ситуации пандемии. 22,6% опрошенных получили компенсации, не зная о них, 18,1% ничего не получили, хотя знали о таком законе. Еще 15,7% респондентов знали о полагающихся им деньгах, и начальство их выплатило.

Работодатели разрешают использовать собственное оборудование в работе 70,4% сотрудников. 29,6% разрешено пользоваться только корпоративной техникой. 18,1% респондентов пожаловались на невозможность получить отпуск во время удаленки, 11,8% отметили, что им с неохотой согласовывают время отдыха. 10,8% работников ограничили продолжительность отпуска в период дистанционной работы, а 59,2% опрошенных вообще не отметили изменений в этом плане.

Ранее NEWSTES писал, что большинство россиян хотели бы получать пенсию от своего работодателя.