Появились слухи о беременности Натальи Варвиной

Вадим Карасев

Подписчики Натальи Варвиной периодически поднимают тему беременности, интересуясь, почему она никак не станет мамой. Тема экс-участнице неприятна, она всячески избегает обсуждения своего возможного материнства, но ее все равно третируют вопросами. А иногда самостоятельно додумывают то, чего нет. На дне рождения у Ксении Бородиной пользователи увидели у Варвиной растущий животик.

«Дорогие девушки, в догонку поздравляю вас с уже прошедшим Международным Женским Днём! Вчера совсем закружилась! Отмечали в кругу семьи, поэтому для Инстаграмм почти не осталось времени. Пока стол накрыли, поздравили друг друга, подарили подарки... Кстати, о подарках: мне подарили карту в фитнес клуб и сумку, а ещё я сама себе купила кондитерские книги специально к празднику!», - делится Наталья.

Ксении Бородиной исполнилось 38 лет. По этому поводу она закатила грандиозный праздник. Сначала собрала подруг и отправилась вместе с ними в Сочи, а затем все вернулись в Москву и продолжили отмечать. Но пользователей гораздо больше заинтересовали не сами затянувшиеся празднества, а внешность одной из гостий, пишет newstes.ru.Фолловеры разглядели растущий животик у Натальи Варвиной, которая была одета в юбку с завышенной талией, под которой появилась симпатичная округлость. Так как подписчики Варвиной давно ждут новостей о ее беременности и все время напоминают, что она не молодеет и рискует так и не узнать радости материнства, первая версия была вовсе не об обжорстве Натальи.Неужели экс-участница после стольких лет брака готовится стать мамой, радуются подписчики. Но, скорее всего, радуются напрасно, так как в одном из своих последних постов она рассказывает о подаренной карте в фитнес-клуб. Видимо, там и будет избавляться от лишних килограммов, набранных за неделю празднования дня рождения Бородиной.Неужели правы те, кто уверен, что брак Варвиной и Алексея Михайловского будет безбедным, причем вовсе не из-за проблем с деторождением, а потому что у супругов нет желания становиться родителями? Может, пора подписчикам оставить Варвину в покое и не додумывать то, чего нет, из-за собственного желания видеть что-то другое?