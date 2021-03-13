Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появились слухи о беременности Натальи Варвиной

Появились слухи о беременности Натальи Варвиной

Подписчики Натальи Варвиной периодически поднимают тему беременности, интересуясь, почему она никак не станет мамой. Тема экс-участнице неприятна, она всячески избегает обсуждения своего возможного материнства, но ее все равно третируют вопросами. А иногда самостоятельно додумывают то, чего нет. На дне рождения у Ксении Бородиной пользователи увидели у Варвиной растущий животик.

Ксении Бородиной исполнилось 38 лет. По этому поводу она закатила грандиозный праздник. Сначала собрала подруг и отправилась вместе с ними в Сочи, а затем все вернулись в Москву и продолжили отмечать. Но пользователей гораздо больше заинтересовали не сами затянувшиеся празднества, а внешность одной из гостий, пишет newstes.ru.
Фолловеры разглядели растущий животик у Натальи Варвиной, которая была одета в юбку с завышенной талией, под которой появилась симпатичная округлость. Так как подписчики Варвиной давно ждут новостей о ее беременности и все время напоминают, что она не молодеет и рискует так и не узнать радости материнства, первая версия была вовсе не об обжорстве Натальи.

Неужели экс-участница после стольких лет брака готовится стать мамой, радуются подписчики. Но, скорее всего, радуются напрасно, так как в одном из своих последних постов она рассказывает о подаренной карте в фитнес-клуб. Видимо, там и будет избавляться от лишних килограммов, набранных за неделю празднования дня рождения Бородиной.

«Дорогие девушки, в догонку поздравляю вас с уже прошедшим Международным Женским Днём! Вчера совсем закружилась! Отмечали в кругу семьи, поэтому для Инстаграмм почти не осталось времени. Пока стол накрыли, поздравили друг друга, подарили подарки... Кстати, о подарках: мне подарили карту в фитнес клуб и сумку, а ещё я сама себе купила кондитерские книги специально к празднику!», - делится Наталья.

Неужели правы те, кто уверен, что брак Варвиной и Алексея Михайловского будет безбедным, причем вовсе не из-за проблем с деторождением, а потому что у супругов нет желания становиться родителями? Может, пора подписчикам оставить Варвину в покое и не додумывать то, чего нет, из-за собственного желания видеть что-то другое?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
Появились слухи о беременности Натальи Варвиной
Появились слухи о беременности Натальи Варвиной
Дмитрий Дмитренко соскучился по телестройке
Дмитрий Дмитренко соскучился по телестройке
Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления Зеленского
Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления
Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой
Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой
ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой
ТОП-5 лучших образов гостей в день рождения Анастасии Ивлеевой
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского
Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых страхов
Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых
В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта
В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта
Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для «Евровидения»
Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для
Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за вырезанную сцену
Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

Еще по теме

Наталью Варвину «унизили» на групповом фото с дня рождения дочери Ксении Бородиной
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи Варвиной странно выглядит на взрослом лице
Наталья Водянова ждет пятого ребенка
Ольга Бузова об уходе Алексея Михайловского