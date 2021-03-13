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Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий

Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий

Наталья Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий. По ее словам, предложений снова баллотироваться в Госдуму не поступало, но она готова идти дальше.

"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим", — передает ее слова РИА "Новости".

Парламентарий не собирается становиться мэром какого-нибудь крымского города. Скорее она возглавит прокуратуру, которую сама же и создала.

У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала.

Депутат отметила, что за время нынешней каденции допустила некоторые политические ошибки и сделала из этого выводы. "Первая политическая пятилетка" многому научила, заключила Поклонская.

Ранее NEWSTES писал, что Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию.

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По материалам: uposters.ru
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