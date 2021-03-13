Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий

Вадим Карасев

Наталья Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий. По ее словам, предложений снова баллотироваться в Госдуму не поступало, но она готова идти дальше.

"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим", — передает ее слова РИА "Новости".

Парламентарий не собирается становиться мэром какого-нибудь крымского города. Скорее она возглавит прокуратуру, которую сама же и создала.

У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала.

Депутат отметила, что за время нынешней каденции допустила некоторые политические ошибки и сделала из этого выводы. "Первая политическая пятилетка" многому научила, заключила Поклонская.

Ранее NEWSTES писал, что Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию.