Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий
Наталья Поклонская рассказала, чем будет заниматься после окончания депутатских полномочий. По ее словам, предложений снова баллотироваться в Госдуму не поступало, но она готова идти дальше.
"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим", — передает ее слова РИА "Новости".
Парламентарий не собирается становиться мэром какого-нибудь крымского города. Скорее она возглавит прокуратуру, которую сама же и создала.
Депутат отметила, что за время нынешней каденции допустила некоторые политические ошибки и сделала из этого выводы. "Первая политическая пятилетка" многому научила, заключила Поклонская.
Ранее NEWSTES писал, что Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию.