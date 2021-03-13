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Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским

Поклонская заявила о готовности встретиться с ЗеленскимНаталья ПоклонскаяФото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы наладить диалог. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Владимир Зеленский показывает всем, что он такой простой и доступный для людей. Но это всего лишь его образ, созданный еще в заранее подготовленном кино», — сказала она. Поклонская сомневается, что украинский президент согласится на встречу с ней.

Политик хотела бы обсудить с Зеленским создание благополучного климата для жизни людей и прекращение «политики ненависти». «Сегодня запрет русского языка для украинцев — это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык — русский. И таких, как я, в Украине большинство», — добавила Поклонская.

Ранее она заявила, что после окончания депутатских полномочий и ухода из Госдумы может вернуться в Крым и возглавить прокуратуру. Поклонская отметила, что не планирует стать мэром какого-нибудь крымского города.

Россия

По материалам: lenta.ru
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