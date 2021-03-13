Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего

Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего

Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего

Украинские военные на Донбассе понесли новые потери: 12 марта в районе Марьинки был смертельно ранен боец оперативно-тактической группировки «Схід».

На месте инцидента работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

«О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников уведомлено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон», — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Напомним, в середине февраля от пули снайпера погиб 36-летний боец ВСУ, полтавчанин Александр Глушко. После этого глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук констатировал обострение ситуации на фронте и назвал причину.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в России
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы способные вызвать рак вирусы
Названы способные вызвать рак вирусы
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
В США назвали три "крутейших" самолета России
В США назвали три "крутейших" самолета России
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

Еще по теме

В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
МИД Украины назвал провокацией решение о выводе российских офицеров из СЦКК в Донбассе
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
Боец ВСУ ранен в ходе обстрела под Песками