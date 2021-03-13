Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего

Алексей Вольцев

Украинские военные на Донбассе понесли новые потери: 12 марта в районе Марьинки был смертельно ранен боец оперативно-тактической группировки «Схід».

На месте инцидента работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

«О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников уведомлено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон», — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Напомним, в середине февраля от пули снайпера погиб 36-летний боец ВСУ, полтавчанин Александр Глушко. После этого глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук констатировал обострение ситуации на фронте и назвал причину.

