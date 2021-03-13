Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась

Лидия Мартынова

Весной прошлого года Светлана Моргунова похоронила единственного сына. Наследник диктора скончался от осложнений COVID-19. После смерти Максима ведущая замкнулась в себе и перестала появляться на публике.

81-летняя Светлана Моргунова тяжело переживает смерть наследника. Диктор не выходит из дома и практически ни с кем не контактирует. «За мной ухаживает сиделка. Невестка все время приходит, внучка все время приходит. Они меня не забывают, все время у меня», — сообщила артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметим, что после кончины сына Светлана Михайловна сильно похудела. Теперь диктора с трудом можно узнать. «Здоровье ужасное. Какое может быть здоровье? Состояние отвратительное. Потеряла сына, ужасно!» — добавила ведущая.

Наследник Моргуновой ушел из жизни в мае 2020-го. 52-летний Максим заразился коронавирусом на работе. Мужчина сразу же обратился к специалистам, однако побороть недуг ему не удалось. «Ему прислали врача из поликлиники, назначили компьютерную томографию. Максим поехал на машине сам, и там было установлено 28% поражения. Его убедили, что с таким поражением лечиться пока надо дома и далее все назначения и лекарства были от врача», — рассказывала подруга Светланы Михайловны — Лариса Куликова.

Диктор старается держаться ради внучки и невестки, ведь теперь она может положиться только на них. «Видели ее недавно, когда были у Максима на кладбище. Скучает, постоянно смотрит фотографии сына. Говорит, что ради внучки будет жить», — делилась со «NewsTes.ruом» приятельница телеведущей.