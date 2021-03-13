Предложили «отметить встречу»: в Киеве задержана банда опасных женщин-отравительниц

Лидия Мартынова

В Киеве полицейские задержали двух рецидивисток, которые опоили, а затем ограбили 50-летнего мужчину. Инцидент произошел в парке «Интернациональный» в Святошинском районе, сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в полиции.

Когда после нескольких глотков спиртного мужчина потерял сознание, преступницы забрали у него дорогой телефон, банковские карты и несколько тысяч гривен наличными.

Выяснилось, что злоумышленницы подмешали в напиток жертвы медицинский препарат психотропного действия.

В настоящее время они задержаны и дают показания. Одной из них — 25 лет, а другой — 49. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Преступницам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним,"NewsTes" писали о промышлявшем в столице стоматологе-клофелинщике, который опаивал и грабил своих пациенток.

Фото с Pixabay