Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах
Ранее портал Insidethegames сообщил о выводе CAS, что "Катюша попадает под запрет на исполнение "российского государственного гимна (либо любого гимна, связанного с Россией)", поскольку эта мера распространяется на любую композицию, ссылающуюся на страну или имеющую к ней отношение.
"Катюша" — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", — сказала Великая.
Она отметила, что федерации разных видов спорта предлагают разные музыкальные композиции, и в ходе обсуждений высказано "достаточное количество мнений" насчет других вариантов. Тем не менее из-за временных ограничений необходимо быстрее принимать решение и предложить сразу несколько различных композиций, добавила Великая.