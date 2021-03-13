Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах

Лидия Мартынова

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая в беседе с порталом sport24 прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающее использование песни "Катюша" вместо государственного гимна России на Играх в Токио и Пекине.

Ранее портал Insidethegames сообщил о выводе CAS, что "Катюша попадает под запрет на исполнение "российского государственного гимна (либо любого гимна, связанного с Россией)", поскольку эта мера распространяется на любую композицию, ссылающуюся на страну или имеющую к ней отношение.

"Катюша" — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", — сказала Великая.

Она отметила, что федерации разных видов спорта предлагают разные музыкальные композиции, и в ходе обсуждений высказано "достаточное количество мнений" насчет других вариантов. Тем не менее из-за временных ограничений необходимо быстрее принимать решение и предложить сразу несколько различных композиций, добавила Великая.