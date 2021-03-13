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Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы

Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Президент Армении Армен Саркисян обсудил с лидером фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц вопрос проведения досрочных парламентских выборов в республике, сообщила пресс-служба армянского лидера.


"Президент Армен Саркисян … сегодня встретился с лидером фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц. Обсуждалась создавшаяся в стране ситуация, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте подчеркнута важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия в вопросе проведения внеочередных выборов", – говорится в распространенном сообщении.

До этого глава республики встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Также планируется встреча Саркисяна с лидером оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

Армении[/b]Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба вооруженных сил республики Тирана Хачатряна. По данным СМИ, тот высмеял слова Пашиняна о российских ОТРК "Искандер", которые тот произнес во время выступления по ситуации в Карабахе.

В связи с этим 25 февраля Генштаб озвучил главе правительства требование уйти в отставку. Пашинян назвал данное заявление попыткой военного переворота в стране и призвал сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. На улицы также вышли члены оппозиции, требующие ухода премьера, некоторые из них разбили палаточный лагерь у здания парламента.

Позднее Пашинян ходатайствовал об уходе главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна. Президент отказался подписывать проект указа об увольнении, однако не оспорил его в Конституционном суде согласно законодательству. Десятого марта Пашинян заявил, что с этого дня Гаспарян считается уволенным.

Протестные акции начались в Армении после подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года. Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Несогласные с политикой Пашиняна выходят на митинги и требуют его отставки.

сообщило, что в Ереване протестующих оттеснили от резиденции президента.
Политика

По материалам: ria.ru
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