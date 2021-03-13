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Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии

Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
Бывший временный президент Боливии Жанин Аньес в момент ее поисков полицией пряталась под кроватью в ящике для белья, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, политик была обнаружена в доме родственников, однако близкие пытались помешать ее аресту. В итоге полиции пришлось задержать троих человек, включая дочь бывшего временного президента.

В настоящее время Аньес находится в прокуратуре в Ла-Пасе. Ожидается, что в ближайшее время она даст показания по делу о прошлогоднем госперевороте.

обвинили в терроризме, измене и заговоре.Боливии начался после подведения итогов выборов главы государства 20 октября. Победу на них одержал Эво Моралес, занимавший пост президента более 14 лет. Его основной соперник, кандидат от оппозиции Карлос Меса не признал результаты голосования.

На фоне массовых протестов Моралес объявил о проведении новых выборов, однако это не стабилизировало ситуацию. По мере разрастания политического кризиса наряду с главой государства все высшее руководство страны также ушло в отставку и получило политическое убежище в Мексике.

Власть в Боливии тогда временно приняла второй вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей полномочий.

Президентские выборы в Боливии прошли 18 октября прошлого года. Победу на них одержал кандидат от партии "Движение к социализму" Луис Арсе. Он опередил Карлоса Месу из "Революционного фронта левых", а также независимого кандидата Луиса Фернандо Камачо. Арсе набрал 54,42 процента голосов, Меса – 29,05, Камачо – 14,44.

сообщило, что в Боливии совершено покушение на президента страны.
В мире

По материалам: ria.ru
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