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Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг друга

Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг друга
Стороны конфликта на юго-востоке Украины обвинили друг друга в обстрелах своих позиций по итогам минувшего дня.

Так, по данным Минобороны Украины, за минувшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил травмы, в удовлетворительном состоянии здоровья его госпитализировали.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью", – добавили в украинском военном ведомстве.

Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что за 12 марта украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня.Донецкой народной республики в СЦКК указали, что за 12 марта было зафиксировано восемь нарушений.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева – ред.) – Донецк, "Вольво - Центр", выпущено пять гранат из подствольного гранатомета", – приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Десятого марта СМИ сообщали, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Франция и Германия предложили новый план урегулирования в Донбассе, а Украина впоследствии его доработала.

сообщило, что Донецк обвинил Киев в размещении 67 единиц тяжелой техники в Донбассе.
В мире

По материалам: ria.ru
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