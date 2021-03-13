Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев в Хмельницком в 2014 году, — адвокат

Алексей Вольцев

Из дела о расстреле евромайдановцев перед зданием СБУ в Хмельницком пропали важные доказательства. Прокуратура признала, что флеш-накопители с фото и видео «куда-то исчезли». Об этом было объявлено на заседании суда по резонансному делу.

Как сообщила адвокат Евгения Закревская, прокуроры ссылались, что якобы ключевые доказательства пропали до передачи дела в Генпрокуратуру. «Когда это производство попало в Генеральную прокуратуру большая часть доказательств, к сожалению, просто исчезла», — было объявлено на заседании. Пропали фото и видеозаписи, а также пули, хранившиеся как вещдоки.

Напомним, 19 февраля 2014 года уличная акция перед зданием Управления СБУ в Хмельницкой области закончилась стрельбой. Протестующие пытались штурмовать центральный вход здания и были обстреляны. Смертельное ранение получила пожилая женщина, стоявшая в первых рядах. Также погиб 22-летний житель Хмельницкого. Была ранена и позже скончалась в больнице женщина, вставшая на колени перед центральным входом СБУ.

Установлено, что к зданию СБУ в тот день пришло около десяти тысяч человек. А стрельба велась со стороны центрального входа и от боковых ворот.

Виктор Крайтор, на то время начальник УСБУ в Хмельницкой области, признал свою вину в том, что по протестующим применили оружие. Крайтор был задержан, но позднее из подозреваемых стал свидетелем.

Фото Роман Сініцин/Facebook

