Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пушков назвал Зеленского президентом без принципов

Пушков назвал Зеленского президентом без принциповФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом без принципов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Сенатор отреагировал на слова украинского лидера, который ранее призвал депутатов партии «Слуга народа» сплотиться по «принципиальным для страны» вопросам.

«Был у него [Зеленского] вроде как принцип — не трогать русский язык. Тронул. Был принцип — пытаться "завоевать умы и души" жителей Донбасса. Изменил этому "принципу", даже не попытавшись. <…> Был принцип: восстановить демократию после правления [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил — даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР», — отметил сенатор.

Ранее Пушков раскритиковал Зеленского после блокировки телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. «Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», — написал сенатор. Так Пушков прокомментировал сделанное украинским лидером в 2019 году заявление о том, что он никогда не станет блокировать телеканалы. Сенатор добавил, что у Зеленского «слова никак не связаны с делами».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского гражданства»
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов на Донбассе
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных

Еще по теме

От имиджа Зеленского останутся рожки да ножки — Пушков
Пушков обвинил Порошенко в цинизме
Пушков ответил на заявление Зеленского о смерти «имперских амбиций» России
Пушков назвал обращение Порошенко к жителям Донбасса цинизмом