Пушков назвал Зеленского президентом без принципов

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом без принципов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Сенатор отреагировал на слова украинского лидера, который ранее призвал депутатов партии «Слуга народа» сплотиться по «принципиальным для страны» вопросам.

«Был у него [Зеленского] вроде как принцип — не трогать русский язык. Тронул. Был принцип — пытаться "завоевать умы и души" жителей Донбасса. Изменил этому "принципу", даже не попытавшись. <…> Был принцип: восстановить демократию после правления [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил — даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР», — отметил сенатор.

Ранее Пушков раскритиковал Зеленского после блокировки телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. «Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», — написал сенатор. Так Пушков прокомментировал сделанное украинским лидером в 2019 году заявление о том, что он никогда не станет блокировать телеканалы. Сенатор добавил, что у Зеленского «слова никак не связаны с делами».