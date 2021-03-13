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Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин заявил, что начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 11 марта.

«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

10 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие сдвигается на более поздний срок.

Ранее в феврале, говоря о темах послания, Песков уточнил, что в числе прочего Путин затронет тему предстоящих выборов в Госдуму. Кроме того, президентов будут затронуты вопросы социально-экономического и технологического развития страны.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. После этого Дмитрий Песков неоднократно отрицательно отвечал на вопрос журналистов, определились ли в Кремле с датой послания.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Россия

По материалам: lenta.ru
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