Путин назвал причину референдума о воссоединении Крыма с Россией

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал причину, по которой в Крыму был проведен референдум по воссоединению с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показали в эфире телеканала «Россия 24». Путин объяснил, что решение о проведении референдума было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам президента, конечная цель референдума заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

Ранее в телефильме «Крым. Путь на Родину» Путин утверждал, что Крым присоединили к России для защиты его жителей от украинских националистов. Президент рассказал о закрытом опросе, проведенном перед референдумом, результаты которого показали, что 75 процентов крымчан желают воссоединения полуострова с Россией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.

Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты референдума в Крыму, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.