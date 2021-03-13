Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за вырезанную сцену

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Супернова»

Режиссер гей-драмы «Супернова» Гарри Макквин осудил российского прокатчика, который вырезал из фильма трехминутную сцену. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Макквин заявил, что самым решительным образом возражает против цензуры своего фильма. «Вызывает глубокую тревогу тот факт, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли», — сказал он.

Режиссер добавил, что при этом понимает давление, которое оказывается на российских дистрибьюторов, и выражает «глубокую озабоченность». Согласно его заявлению, команда хочет, чтобы фильм был показан в его «неотредактированном виде по всему миру».

Директор компании-дистрибьютора World Pictures Сергей Щербинин отказался от комментариев.

11 марта стало известно, что из российской версии фильма «Супернова» вырезали несколько минут. Как рассказали несколько зрителей, пропала как минимум одна сцена, в которой главные герои пытаются заняться сексом после серьезного разговора. Те, кто смотрел оригинал картины, утверждают, что в ней довольно аккуратно обыгрывается тема гомосексуальности персонажей, а основной акцент делается на болезни одного из них.

Как сообщил заместитель главного редактора «Сноба» Ренат Давлетгильдеев, «российский прокатчик фильма, компания World Pictures, попросила удалить слово "гей" из текстов и постов про это кино». «Задумайтесь только. Удалить слово "гей" из описания фильма о любви двух геев», — написал он в своем Facebook.