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Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"

Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"

Ракета-носитель "Союз", которая стартует с космодрома Байконур 20 марта, получила новый дизайн. Фото опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".

Ракета "Союз-2" будет окрашена в бело-синей гамме вместо привычного серо-оранжевого сочетания. В госкорпорации пояснили, что источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты "Восток", которая выставлена на ВДНХ в Москве.

Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Обычно серые окантовки, по идее компании "Главкосмос Пусковые услуги", заменят на корпоративный ярко-синий цвет, присущий ее основной символике, а также используемый в фирменном стиле госкорпорации.

Головной обтекатель остался белым, но на всей остальной ракете оранжевый цвет заменили на синий, а серый — на белый. Переходный отсек, который был серым, стал синим. "Предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с компанией "Главкосмос Пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме", - добавили в "Роскосмосе".

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По материалам: uposters.ru
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