Роскосмос показал новый облик ракеты "Союз"
Ракета-носитель "Союз", которая стартует с космодрома Байконур 20 марта, получила новый дизайн. Фото опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".
Ракета "Союз-2" будет окрашена в бело-синей гамме вместо привычного серо-оранжевого сочетания. В госкорпорации пояснили, что источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты "Восток", которая выставлена на ВДНХ в Москве.
Головной обтекатель остался белым, но на всей остальной ракете оранжевый цвет заменили на синий, а серый — на белый. Переходный отсек, который был серым, стал синим. "Предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с компанией "Главкосмос Пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме", - добавили в "Роскосмосе".