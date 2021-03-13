Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия была единственной страной, воздержавшейся при голосовании по резолюции об увеличении контингента ООН в ЦАР, следует из заявления российской стороны по мотивам голосования.

Ранее СБ ООН принял резолюцию об увеличении контингента в ЦАР более чем на 3,6 тысячи человек. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, один воздержался.

"В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи... Обеспечение условий доставки гумсодействия – это немаловажная часть мандата МООНСЦАР (Многопрофильная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике – ред.)", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Москва не приемлет взятую западными коллегами линию на изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи и размывание строгости параметров гуманитарного содействия. "Это чревато подрывом принципа уважения национального суверенитета государств-членов. Россия привержена существующим "правилам игры" на гуманитарном треке", - заявляет российская сторона.


Москва продолжает считать необходимым тесно координироваться с правительствами стран-реципиентов в вопросах доставки на их территорию гумпомощи.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев в Хмельницком в 2014 году, — адвокат
Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон как ответ Меган Маркл
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Еще по теме

Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по перемирию в Алеппо
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по расследованию химических атак в Сирии
Россия заблокировала резолюцию по Сирии в Совбезе ООН
Россия наложила вето на резолюцию Франции по прекращению огня Сирии