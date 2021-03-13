Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР

Анастасия Иванова

Россия была единственной страной, воздержавшейся при голосовании по резолюции об увеличении контингента ООН в ЦАР, следует из заявления российской стороны по мотивам голосования.

Ранее СБ ООН принял резолюцию об увеличении контингента в ЦАР более чем на 3,6 тысячи человек. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, один воздержался.

"В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи... Обеспечение условий доставки гумсодействия – это немаловажная часть мандата МООНСЦАР (Многопрофильная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике – ред.)", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Москва не приемлет взятую западными коллегами линию на изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи и размывание строгости параметров гуманитарного содействия. "Это чревато подрывом принципа уважения национального суверенитета государств-членов. Россия привержена существующим "правилам игры" на гуманитарном треке", - заявляет российская сторона.

Москва продолжает считать необходимым тесно координироваться с правительствами стран-реципиентов в вопросах доставки на их территорию гумпомощи.