Россияне стали больше интересоваться вложениями в иностранные ценные бумаги

Вадим Карасев

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году объем вложений россиян в ценные бумаги зарубежных компаний вырос на 640 миллиардов рублей, до 1,3 триллиона рублей. При этом, со счетов и вкладов в валюте в российских банках было снято только 300 миллиардов рублей - все остальное оказалось новыми деньгами выведенными за рубеж.

По словам Набиуллиной, ЦБ постоянно беспокоится о валютизации средств населения, но планирует улучшать ситуацию повышением привлекательности рублевых активов, а не ограничениями. Для этого нужна низкая инфляция, чтобы вложения в зарубежные ценные бумаги не начали считаться защитными.



Пока величина вкладов в иностранные акции и облигации не превышает норму. На ценные бумаги отечественных компаний приходится 83% от всех денег, переведенных гражданами на фондовый рынок.



Ранее NEWSTES писал, что россиянам рассказали, какие средства нельзя инвестировать.