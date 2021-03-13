Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы сыграть в сериале

Лидия Мартынова

Сериал «Дикий ангел» продолжают смотреть миллионы фанатов по всему миру, а ведь с премьеры прошло уже более 20 лет. Конечно, представить кого-то на месте любимых актеров сложно, но все-таки интересно узнать, как бы выглядела мелодрама, если бы над ней работали в России?

В конце 90-х сериал «Дикий ангел» был невероятно популярен во всем мире. Но удивительно другое: спустя столько лет мыльная опера смогла сохранить интерес со стороны публики. Именно поэтому ремейки мелодрамы выходят до сих пор. Свои версии сериала сняли в Португалии, Индии, Мексике и других странах. До России очередь пока не дошла, но «NewsTes.ru» решил пофантазировать и представить, как бы выглядела мыльная опера, если бы ее снимали для отечественного ТВ.

Милагрос — Александра Бортич

Конечно, выбрать актрису, которая заменит Наталию Орейро очень сложно. Тут важно учитывать характер артистки, ее внешность, личные качества. В той самой Милагрос, которую обожали миллионы зрителей, идеально сочеталась сексуальность с мальчишеским нравом.

Похожие черты характера есть у Александры Бортич. Актриса бы точно гармонично выглядела в амплуа пацанки из детского приюта. Да, и в деле соблазнения богатого красавчика наверняка бы преуспела.

Еще один плюс такого выбора в том, что Бортич сейчас находится на пике популярности. Следовательно, ее имя на постере обязательно привлекло бы зрителей. Но, возможно, отечественные продюсеры «Дикого ангела» захотели бы привлечь к работе никому неизвестную артистку. Это было бы смело и как минимум интересно.

Иво — Иван Янковский

Исполнить роль Иво в российской версии мог бы только очень харизматичный и яркий артист. Иван Янковский как раз такой. У актера есть и талант, и привлекательная внешность. Одним словом, идеальное попадание в образ.

Кстати, сейчас Янковский очень востребован в профессии. После проектов «Топи» и «Огонь» о нем стали говорить, как о главной надежде российского кино. Не факт, конечно, что Иван захотел бы ввязываться в работу над долгоиграющей мыльной оперой. С другой стороны, никто не может запретить фанатам немного помечтать.

Виктория — Кристина Асмус

Вероника Вийера сыграла в сериале богатую и немного избалованную девушку, которая влюбляется в обычного водителя. Образ, созданный актрисой был очень ярким и сразу полюбился зрителям. Так что актрисе, которой достанется эта роль в российской адаптации, будет непросто.

Вполне возможно, что Кристина Асмус хорошо справится с данным амплуа. Актрисе удаются легкомысленные героини. К тому же, Кристина много раз доказывала, что умеет играть ярко и с душой. Так что она сможет привнести в образ Виктории новые черты.

Жаль только, что позвать Гарика Харламова на роль водителя Рокки будет сложно. Вряд ли после болезненного развода звезды захотят так долго взаимодействовать друг с другом на съемочной площадке.

Лина — Ольга Кузьмина

Подружка главной героини, веселая и немного странная Лина — на такую роль можно взять только очень яркую актрису. И кажется, Ольга Кузьмина здесь подойдет идеально. Артистка отлично смотрится в комедийном амплуа, но умеет работать и над драмами.

К тому же, у Ольги есть опыт с долгоиграющими сериалами. Ее героиня в «Кухне» была одной из самых любимых у зрителей, а значит, артистка сможет длительное время притягивать к себе интерес и в ремейке «Дикого ангела». Вот только отечественным сценаристам придется придумать для Ольги новую «фишку». Все-таки заколки-бабочки, ставшие фирменные знаком Лины, за прошедшие 20 лет изрядно устарели.

Серхио Коста — Станислав Бондаренко

Знойный красавчик Серхио был одним из возлюбленных главной героини. Многим поклонникам так сильно приглянулся этот персонаж, что в какой-то момент Коста стал затмевать даже Иво.

Разумеется, на роль такого харизматичного мужчины нужно брать привлекательного артиста. Станислав Бондаренко, который уже давно разбивает сердца впечатлительных зрительниц, как раз подойдет. Чаще всего Станислав играет именно положительных персонажей с запоминающейся любовной линией. Так что в данном амплуа он будет органичен.

Кстати, и дуэт Бондаренко-Бортич будет смотреться очень интересно. Остается только получить согласие звезд на съемки.

Андреа — Паулина Андреева

В «Диком ангеле» Андреа была, пожалуй, главной злодейкой. На протяжении долгого времени она пыталась испортить жизнь Милагрос, поскольку та увела у нее жениха. Актриса Мариана Ариас в этом амплуа была настолько органична, что зрительский негатив в какой-то момент перекинулся уже лично на нее.

Опытные киноделы скажут вам, что выбор актрисы на роль злодейки также важен, как и подбор правильного протагониста. Именно поэтому сыграть Андреа должна очень сильная и популярная артистка. Паулина Андреева подойдет просто идеально.

В фильмографии актрисы уже очень много интересных амплуа, но почти все они скорее положительные, чем отрицательные. Работа над образом Андреа поможет Паулине открыть новые грани ее таланта. Правда, мы не уверены, что звезда сможет совмещать съемки в таком длительном проекте с заботой о недавно родившемся сыне.

Глория — Юлия Хлынина

И еще одна подружка главной героини. Глория казалась зрителям очень милой и искренней девушкой, всегда готовой прийти на помощь близким. На эту роль идеально подошла бы Юлия Хлынина. Актриса вписывается в амплуа и по типажу, и по внешности.

А еще Хлынина очень популярна. У актрисы есть чутье на интересные проекты. Чего только стоили ее недавние перевоплощения в «Колл-центре» и «Полете». Юлия много раз доказывала, что ей под силу сложные амплуа, так что и с ролью Глории она легко справится.

Рокки — Оскар Кучера

Тут ситуация уже сложнее. Дело в том, что Рокки был одним из самых харизматичных героев сериала. Экранного времени у него было немного, но он все равно перестаскивал на себя все внимание. Одним словом, идеальный персонаж для второго плана.

Следовательно, нужен артист, который может насмешить и при этом справиться с мелодраматической линией. Такая роль будто создана для Оскара Кучеры! Актер очень харизматичен, так что Рокки в его исполнении точно запомнится зрителям. Хотя бороться с образом, созданным с Марсело Мацарелло, будет все-таки сложно.

Пабло — Артем Ткаченко

А замыкает наш список еще один бойфренд Мили, которого она бросила ради Иво. Пабло — положительный герой, за судьбу которого переживали очень многие зрители. На данную роль идеально бы вписался Артем Ткаченко. Актер даже чем-то похож на Сегундо Сернадаса, воплотившего этот образ в оригинальной мыльной опере.

К слову, Артем очень талантливый артист, которому, почему-то, не так часто предлгают интересные амплуа. Чаще всего актер появляется на втором плане, хотя он уже давно заслужил по-настоящему яркую главную роль.