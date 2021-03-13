Российские ученые научились превращать шум в электричество

Вадим Карасев

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева научились превращать шум энергетических установок в электричество. Для этого они разработали специальную микроэлектростанцию, сообщает пресс-служба университета.

Такие устройства можно будет устанавливать в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Изобретение преобразует энергию звуковых волн от различных "шумных" машин в обычную, используемую повсеместно.



По результатам первых исследований, звук мощностью примерно 20 Вт раскручивает турбину до 13 тыс. оборотов в минуту, что дает около 2 Вт электроэнергии. Эта разработка сможет не только дать дополнительные ресурсы, но и сделать двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей.

"Сейчас мы ставим во время экспериментов турбину непосредственно в трубу и при этом как бы немного перекрываем выходной поток предполагаемой выхлопной системы. На реальной выхлопной системе можно будет сделать перпендикулярную врезку в трубу и разместить турбину в этом перпендикулярном отводе. То есть выхлопные газы будут свободно выходить, а акустическая волна будет заставлять турбину крутиться. В процессе работы пульсационная турбина частично поглощает энергию звуковой волны и уменьшает пиковое давление, что приводит к снижению уровня шума, который, как известно, вредит здоровью человека и повреждает технику", — сказал старший преподаватель кафедры теплотехники самарского университета Артем Шиманов.

Исследования планируют завершить к 2022 году, после чего начнется работа по реализации этой разработки на практике.