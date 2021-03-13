Российские врачи назвали пять способов пережить погодные аномалии

Вадим Карасев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Влияние весенних погодных аномалий — перепадов температур и давления — можно снизить. Пять советов пережить это явление дали российские врачи-кардиологи Владимир Хорошев и Ярослав Ашихмин, передает URA.RU.

Перед выходом из дома крайне важно проверять столбики термометров. Также на состояние может повлиять одежда: надо следить, чтобы шея была покрыта, нужна теплая шапка и обувь.

При этом не стоит кутаться в множество слоев. «Когда человек недостаточно комфортно одет, это всегда ведет к спазму капилляров, а это приводит к увеличению сопротивления и оттоку крови. У человека может возрасти артериальное давление», — пояснил Хорошев.

Кроме того, надо помнить о водном балансе и пить достаточно жидкости. Не надо забывать и о лекарственных препаратах, но делать это стоит по рекомендациям лечащего врача.

Ранее Хорошев рассказал, что перепады температур и давление тяжело переносят не только метеозависимые россияне. По его словам, весенняя погода с перепадами температуры более пяти-шести градусов влияет даже на здоровых людей. Он добавил, что наиболее зависит от погоды здоровье детей до пяти-шести лет, так как их система терморегуляции организма еще не отрегулирована, людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.