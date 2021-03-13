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Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет

Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигаретФото: Globallookpress.com

Зависимость от электронных сигарет может возникнуть из-за того, что уходит дискомфорт в виде запаха, неприятного вкуса во рту. Так ее появление объяснил российский клинический психолог, аддиктолог Михаил Хорс, передает телеканал «Звезда».

По словам Хорса, при отсутствии дискомфорта уходит дополнительная мотивация к отказу от курения, называемая болевой. «Если болевая мотивация ушла, остается целевая, когда человек воодушевлен каким-то результатом будущего своего и идет к нему, как корабль к маяку», — объяснил он.

Психолог добавил, что первая задача для курящего человека — найти целевую мотивацию и ответить на вопрос, зачем ему бросать курить. Основная цель — освобождение от зависимости.

Хорс указал, что людям важно понимать, зачем они курят, так как многие не осознают курение как зависимость. Когда человек поймет это, у него сформируются оба вида мотивации.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен резкий отказ от курения. По словам эндокринолога Елены Губкиной, из-за этого повышается чувство голода, что может привести к набору веса. При этом она указала, что это не повод оставаться в зависимости. После отказа от сигарет желательно обратиться к диетологу, а также всегда контролировать ситуацию, считает Губкина.

Россия

По материалам: lenta.ru
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