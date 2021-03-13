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Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых страхов

Российский врач назвал способы предотвратить появление навязчивых страховФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чтобы предотвратить появление навязчивых страхов или фобий, есть несколько способов. Их назвал российский врач-психиатр Александр Мещеряков. Его рекомендации публикует «Комсомольская правда».

По словам Мещерякова, профилактика фобических расстройств заключается в снижении общего уровня тревожности. Она должна включать физическую активность, гигиену сна, отказ от психоактивных веществ, проведение расслабляющих практик и миорелаксации по Джекобсону.

Тактику лечения фобий индивидуально подбирает психиатр или психотерапевт. При лечении учитывается вариант фобии, ее длительность, тяжесть проявлений, дополнительные проблемы с психикой, соматическим здоровьем, реакция пациента на разные виды терапии и желание их применять.

Чаще всего используется когнитивно-поведенческая терапия, которую при необходимости сочетают с медикаментами. Специалист учит пациента расслабляться, постепенно погружая его в фобические эпизоды для отработки. Психоаналитики считают, что фобия — это внешнее проявление конфликтов внутри человека. При правильном лечении состояние человека улучшается, либо он выходит в ремиссию.

Ранее россиянам рассказали, что приступы тревоги могут быть связаны с наличием опасных болезней. По словам терапевта Надежды Чернышовой, тревога может указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с щитовидной железой, бронхиальной астмы. Она также может стать признаком гормональных изменений или невротических заболеваний. Чернышова рекомендовала не игнорировать внезапную тревожность, а обращаться к врачу.

Россия

По материалам: lenta.ru
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