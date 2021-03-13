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Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна

Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи снаФото: Ava Sol / Unsplash

Укрепить иммунитет можно при помощи сна. Способы сделать это назвал российский врач-сомнолог, терапевт, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников, передает «Комсомольская правда».

По словам Мельникова, важно, чтобы отход ко сну и время пробуждения не сильно колебались в течение недели. График также важно соблюдать и в выходные, но можно проснуться на час позже обычного.

Вечером стоит устроить период расслабления. При этом у каждого будет свой метод. В пример Мельников привел прогулки, прием ванны. Важно, чтобы это был постепенный процесс, но в целом релаксация займет около часа.

Перед тем как идти спать, не стоит наедаться, уточнил Мельников. По его словам, вместо того, чтобы уснуть, человек будет испытывать дискомфорт. Кроме того, не стоит перегружаться на тренировке поздним вечером — важно следить за двигательной активностью в течение дня. У взрослых физические нагрузки должны быть минимум по полчаса в день, наиболее полезными считаются анаэробные — быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед.

Мельников также рекомендовал не использовать в спальне гаджеты, которые притормаживают выделение мелатонина из-за яркого освещения, и не выяснять в ней отношения. «Постель должна ассоциироваться только со сном или сексом. А в рабочий кабинет, в кинотеатр, в библиотеку и так далее постель превращаться не должна», — сказал он.

Врач указал, что валериана и другие успокаивающие растительные препараты не влияют на нормализацию сна и имеют эффект плацебо. По его словам, лучше употреблять средства с содержанием мелатонина, которые помогают регулировать ритмы сна и бодрствования.

Сильнодействующие снотворные лучше не употреблять без предписания врача, они могут вызвать привыкание и зависимость. Мельников добавил, что надо устранять причину и механизм недуга, а снотворные будут симптоматической терапией. Острая бессонница возникает после стрессовых ситуаций, пояснил медик.

Россия

По материалам: lenta.ru
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