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Селена Гомес признала свой провал: «Я не лучшая певица»

Селена Гомес признала свой провал: «Я не лучшая певица»

Американская певица Селена Гомес (Selena Gomez) сообщила, что завершает свою карьеру. Об этом она рассказала в интервью для журнала Vogue. Певица решила, что больше не хочет заниматься музыкой, так как ее никто не воспринимает всерьез.


Неужели поклонников ждет прощальный альбом Селены Гомес? Исполнительница даст своим трекам последний шанс, прежде чем полностью покинет музыкальный мир. Релиз ее треков будет последней попыткой изменить свой стиль. Кроме того, певица заявила, что люди не всерьез воспринимают её в индустрии музыки.

«Я знаю, что я не лучшая певица, но у меня есть свои истории. Я эмоционально связана со своей музыкой. Для меня это значит также много, как для лучшего в мире певца», — призналась Гомес.

Поклонников очень расстроила эта информация, они надеются, что Селена преодолеет очередной творческий кризис и вновь вернется на сцену. Поддержала певицу и Карди Би (Cardi B), которая попыталась переубедить Селену и предложила ей свою помощь. Хочется верить, что исполнительница обязательно воспользуется инсайдами от Карди и удивит поклонников совершенно новым звучанием.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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