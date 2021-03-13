Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларовФото: David 'Dee' Delgado / REUTERS

Семья задушенного полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда урегулировала судебный иск против Миннеаполиса. Об этом пишет The New York Times.

Городской совет единогласно проголосовал за досудебное урегулирование вопроса и выплате родне убитого 27 миллионов долларов. По информации издания, эта сумма станет одной из самых крупных в подобных делах.

Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, а также не смогла должным образом обучить своих сотрудников и уволить нарушителей закона.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на четыре
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО Microsoft
Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более доступными
Московская общественница предложила сделать кружки для детей более
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала тигрица
"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

Еще по теме

Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
Джорджа Флойда похоронили