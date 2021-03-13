Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов

Вадим Карасев

Фото: David 'Dee' Delgado / REUTERS

Семья задушенного полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда урегулировала судебный иск против Миннеаполиса. Об этом пишет The New York Times.

Городской совет единогласно проголосовал за досудебное урегулирование вопроса и выплате родне убитого 27 миллионов долларов. По информации издания, эта сумма станет одной из самых крупных в подобных делах.

Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, а также не смогла должным образом обучить своих сотрудников и уволить нарушителей закона.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.