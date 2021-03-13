Сергей Сафронов объявил о своей скоро кончине

Влада Некрасова

На днях стало известно, что иллюзионист Сергей Сафронов серьезно болен. У него диагностировали рак лимфатической системы. Сейчас ведущий шоу «Битвы экстрасенсов» проходит тяжелое лечение в одной из государственных больниц. Сергею прописали курсы химеотерапии.

В тяжелой борьбе за выживание Сергея поддерживают его родные. Они не могут скрыть сильных переживаний и слез. Сам же иллюзионист с трудом переносит лечение. Поэтому он решил перестраховаться заранее. Оказалось, что Сергей составил завещание, в котором распорядился своим наследством.

«Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это. Семья это одно, а завещание расставит все на свои места», — заявил фокусник.

Сергей радует окружающих своим оптимизмом, потому что не собирается уходить из жизни убитый горем. Он прилагает все усилия, чтобы побороть недуг. Несмотря на то, что у него перваявторая стадия, врачи заявляют, что есть вероятность это не исцелить. Однако семья настроена решительно. Мама и братья окружают его заботой. Они верят в скорейшее излечение родного человека.