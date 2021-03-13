"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

Лидия Мартынова

Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля.

Этот фильм также получил статуэтки "Сезар" в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию церемонии вел Canal+.

Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).

© REUTERS / Thomas Samson/Pool Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"1 из 4Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"© REUTERS / Thomas Samson/Pool © REUTERS / Bertrand Guay/Pool Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж2 из 4Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж© REUTERS / Bertrand Guay/Pool © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils"3 из 4Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils" © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool © REUTERS / Thomas Samson/Pool Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне"4 из 4Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне" © REUTERS / Thomas Samson/Pool 1 из 4Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"© REUTERS / Thomas Samson/Pool 2 из 4Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж© REUTERS / Bertrand Guay/Pool 3 из 4Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils" © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool 4 из 4Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне" © REUTERS / Thomas Samson/Pool

Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.

Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.