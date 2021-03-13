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"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"
Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля.

Этот фильм также получил статуэтки "Сезар" в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию церемонии вел Canal+.

Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).

© REUTERS / Thomas Samson/Pool Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"
1 из 4Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"© REUTERS / Thomas Samson/Pool © REUTERS / Bertrand Guay/Pool Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
2 из 4Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж© REUTERS / Bertrand Guay/Pool © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils"
3 из 4Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils" © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool © REUTERS / Thomas Samson/Pool Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне"
4 из 4Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне" © REUTERS / Thomas Samson/Pool 1 из 4Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"© REUTERS / Thomas Samson/Pool 2 из 4Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж© REUTERS / Bertrand Guay/Pool 3 из 4Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils" © AFP 2021 / Thomas Samson/Pool 4 из 4Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне" © REUTERS / Thomas Samson/Pool

Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.


Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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