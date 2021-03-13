Шестой день Масленицы 13 марта 2021 года: Золовкины посиделки

Вадим Карасев

Предпоследний день масленичной недели назван Золовкиными посиделками. В этот день стараются привлечь в жизнь счастье, проводят время с близкими за беседой и, конечно же, соблюдают традиции.

Масленичная неделя плавно подходит к завершению, и 13 марта 2021 года отметят ее предпоследний день — Золовкины посиделки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными традициями праздничного дня, чтобы привлечь в свою жизнь позитивные перемены и укрепить семейные узы.

Традиции шестого дня Масленицы

Золовкины посиделки — праздник семейный, и к нему готовятся заранее. Жены одаривают презентами сестер своих избранников, приглашают их в гости и угощают, чтобы наладить взаимоотношения. В древности во время посиделок обязательно гадали на судьбу, чтобы узнать о том, что ждет в скором будущем.

Традиционно на Золовкины посиделки в гости к молодоженам приходят родители мужа, чтобы оценить успехи молодых семей, помочь невесткам по хозяйству и обучить их премудростям. Благодаря такой традиции молодые семьи быстрее встают на ноги, принимая советы старшего поколения.

Не обходится шестой день Масленицы и без угощений. По традиции за стол сажают всех, кто пришел на порог. Если гостей много и они уходят довольными, то в принимающей семье все будет гладко.

На Золовкины посиделки в гости не принято ходить с пустыми руками, поэтому хозяйки стараются приготовить особые лакомства, чтобы удивить своих близких и угостить их самыми вкусными лакомствами в преддверии Великого поста, когда многое будет под запретом.

Не обходится предпоследний день Масленицы и без веселых забав. Молодежь ходит по улицам, катается на санях, распевает частушки и от души веселится, чтобы вспоминать веселые масленичные забавы во время строгого поста, когда увеселительные мероприятия закончатся и сменятся смирением.

На шестой день масленичной недели обязательно пекут блины, угощая ими и скотину, чтобы уберечь ее от хворей и болезней. Блины подают и нищим, чтобы те помолились за упокой душ близких родственников.