Скандал на шоу «ТАНЦЫ»! Татьяну Денисову подставил Даниил Патлах

Алексей Вольцев

Сегодня масштабный проект ТНТ возвращается на экраны — в конце ноября руководство приняло нелегкое, но единственно правильное решение: приостановить съемки, ведь несколько участников заразились коронавирусом.

До ухода на вынужденные каникулы большей части танцовщиков со всей России (и не только) удалось выступить на отборочных концертах. И пока заболевшие неудачники не находили себе мЕста, волнуясь о дальней судьбе на главной сцене страны, здоровые счастливчики уже грели местА в командах.

Но хореографы не могли лишить талантливых ребят шанса — и сегодня свои номера наравне с уже обретшими наставников, покажут «бесхозные» Алина Черновская, RASH, Азиза Кондыбаева, Света Камбур, Брайэн Опоку-Аджеманг и Кирилл Зуб. Мы уже знаем вердикт, ваши ставки, господа!

Ну а кто-то, видимо, слишком расслабился, оказавшись под крылом судей — и первый эфир после карантина обернулся скандалом, который не видел ни один из сезонов программы: дуэт попросту саботировал постановку. Кто это мог сделать? Конечно, Даниил Патлах, скажете вы, но никогда не догадаетесь о его partner in crime… Анне Устиновой!

«Все очень ждали возвращения проекта и одновременно переживали перед первым после большого перерыва концертом. Тяжело проявить себя после паузы, но некоторым удалось удивить наставников. Было много классных номеров — и по уровню исполнения, и по экспериментам с хореографией, и по драматургии. Но мы были и другие удивления — одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте, эта беспрецедентная ситуация», — рассказали «NewsTes.ruу» Константин Обухов и Александр Романов, креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ».

Ребята же объяснили свое крайне странное решение желанием устроить перформанс, вот только задумывались ли они, каковы в этот момент были чувства наставников и хореографов проекта, которые сутки напролет работают с ними, ставят номера, волнуются.

Чем обернется выходка пары — смотрите уже через полтора часа на ТНТ.